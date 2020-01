Ringkøbingvej i Skjern spærres mandag aften mellem Lemvej og Bundsbækvej.

Det sker på grund af et uheld med en vindmølletransport tidligere på dagen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Vindmølletransporten kørte ifølge TV Midtvest i rabatten og væltede på Ringkøbingvej.

For at bugsere vindmølletransporten væk er der brug for en kran. I den forbindelse forventes vejen at blive lukket fra klokken 19 til 21.

For bilister i området vil der være mulighed for omkørsel ad Lemvej og Bundsbækvej.

Der var ingen personskade som følge af uheldet.

Opdateres...