Var du én af de mange rejsende, der ikke kunne komme med dit tog eller S-tog mandag, så er der et lille plaster på såret.

Du kan nemlig få dispensation fra DSB.

»Alle, der har købt en billet, kan få den refunderet gebyrfrit via vores rejsegaranti,« siger Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.

»Derudover har vi også besluttet, at alle, der har købt en billet, de ikke har fået brugt, kan bruge den i morgen i stedet.«

Har du købt togbillet til en afgang mandag, så kan du få billetten refunderet. Foto: Camilla Rønde Vis mere Har du købt togbillet til en afgang mandag, så kan du få billetten refunderet. Foto: Camilla Rønde

DSB råder til, at man hurtigst muligt søger om kompensation i deres Basis Rejsegaranti.

Her skal man indsende dokumentation for rejsen i form af billet eller udskrift fra selvbetjeningen fra rejsekortet.

Hvis du har købt DSB Orange, DSB Orange Fri, DSB Standard-billetter eller købt billetter i DSB appen, kan du finde formularen, som du skal bruge til at søge om kompensation, her.

Har du i stedet købt en sms-billet, skal du kontakte DSB her. Andre typer billetter, kan du søge at søge dispensation for her.

Derfor strejker de Forholdet mellem DSB og lokoførerne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri. Sidenhen har DSB opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid. Det er ifølge avisen.dk forhandlinger om disse aftaler, der volder kvaler, og som har ført til flere arbejdsnedlæggelser blandt DSB-medarbejdere. DSB har ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant, og i november gik Dansk Jernbaneforbund med til at gå fra 99 til 41 tillidsrepræsentanter. Men fordi de øvrige aftaler om DSB-medarbejdernes fremtidige vilkår ikke er på plads, har forbundet endnu ikke villet skrive under på aftalen om færre tillidsfolk. Aftalen skulle træde i kraft mandag. KILDE: Ritzau

Tony Bispeskov understreger, at kunderne skal forvente, at der nok vil være lidt længere sagsbehandlingstid end normalt.

»Det er vores erfaring, at folk først begynder at henvende sig hen over de kommende dage, derfor ved vi ikke med sikkerhed, hvor mange ansøgninger om dispensation vi skal gennemgå,« siger han og tilføjer:

»Afhængigt af, hvor mange der henvender sig, kan sagsbehandlingstiden være længere.«

Præcis hvor lang tid du skal vente, inden dispensationen går ind på din konto, kan informationschefen derfor ikke sige med sikkerhed på nuværende tidspunkt.

Hovedbanegården i København hvor DSB lokomotivførere strejkede mandag den 1. april 2019. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali Vis mere Hovedbanegården i København hvor DSB lokomotivførere strejkede mandag den 1. april 2019. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali

Han understreger dog, at DSB vil gøre alt, hvad de kan, for at kunderne kan få pengene, som de har ret til, udbetalt hurtigst muligt.

»Vores kunder har haft en rigtig dårlig oplevelse i dag, og dem ønsker vi naturligvis ikke, de skal have flere af. Derfor gør vi alt, hvad der står i vores magt, for at få behandlet sagerne hurtigst muligt,« siger Tony Bispeskov.

»Vi er endda indstillet på at indkalde ekstra personale, hvis det er det, der skal til.«

Kort efter klokken 15 mandag oplyste DSB, at togene så småt er begyndt at køre igen.