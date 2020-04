Klokken 19.38 søndag aften måtte en politibil køre stærkt for at følge med en bilist, der ikke ville stoppe i Allerød på Sjælland.

Kort tid efter lykkedes det dog at stoppe bilen. I den forbindelse blev den 24-årige fører af køretøjet anholdt.

Det skyldes, at han kørte hele 200 kilometer i timen, mens politiet prøvede at standse ham.

Det skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport mandag.

Føreren af bilen blev sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed. Han kørte blandt andet over for rødt flere gange.

Derudover kørte bilisten ligeledes mod færdselsretningen, mens han også kørte på cykelstierne.

Den 24-årige mand blev også sigtet for narkokørsel, da en test viste, at han formentlig var påvirket af eurofisserende stoffer.

Han kunne heller ikke fremvise et gyldigt kørekort til ordensmagten, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Bilen blev også konfiskeret.