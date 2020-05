Speederen blev trykket i bund på Vestegnen onsdag aften.

Eller rettere sagt: Speederen blev trykket i bund på Avedøre Havnevej, hvor Vestegnens Politi havde sat deres fotovogn op.

1635 køretøjer blev målt, og hele 128 kørte mere, end det var tilladt.

Men det bliver endnu værre.

Vestegnens Politi har nemlig lavet et opslag på Twitter, og her går de i yderligere detaljer med to bilister, der i den grad trådte speederen i bund.

De to bilister kørte henholdsvis 152 og 165 km/t på strækningen, hvor det vel at mærke kun er tilladt at køre 70 km/t.

Heldigvis blev de to bilister altså opdaget, og det kostede dem dyrt.

Vestegnens Politi skriver nemlig i opslaget, at de kan se frem mod en periode uden kørekort.