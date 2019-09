En usædvanlig situation udspillede sig på motorvejen mellem Randers og Hobro, hvor en uopmærksom bilist kom kørende i en sort Audi.

Føreren af bilen blev filmet, mens han læste to stykker papir, hvor man på kammeraet kan se, at farten er på over 130 km/t.

Jesper Hemmingsen fra Rådet For Sikker Trafik siger til Kanal 5, hvor optagelsen er fra, at bilisten glemmer, hvor mange faretruende elementer der er i situationen.

Blandt andet er det regnvejr, hvilket gør motorvejen glat. Derudover er det svært for bilisten at holde ordenligt fast på rattet, mens han skal holde styr på sine papirer.

Bilisten i den sort Audi læser nogle stykker papirer, mens han kører med over 130 km/t. Vis mere Bilisten i den sort Audi læser nogle stykker papirer, mens han kører med over 130 km/t.

En politibetjent bliver interviewet i videoen, og han kalder det, som bilisten laver for 'tåbeligt'.

Det gør han, fordi man ifølge loven skal føre det køretøj, som man sidder i, mens man kun koncentrerer sig om det.

Til sidst gør betjenten opmærksom på, hvordan uopmærksomheden kan føre til færdselsuheld, hvor folk kommer til skade eller i værste fald dør.

Klippet er fra programmet Politijagten, der bliver sendt onsdag på Kanal 5.