Du kender det sikkert.

Gajolen skal ud af pakken, mobilen tjekkes og adressen på GPS'en indtastes, mens du kører bil. Men når tankerne og øjnene sniger sig væk fra vejen, kan det have fatale følger.

»Få sekunders uopmærksomhed kan være nok til, at der sker en ulykke. Kigger man på mobilen i fire sekunder med 80 kilometer i timen, kører man 89 meter i blinde. Det er nok til, at man uden at opdage det, ender i de modkørendes vognbane.«

Det siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse, de har sendt ud.

På få sekunder kan bilen altså bevæge sig fra sin egen vejbane og over i de modkørendes spor, hvis man er uopmærksom.

Og det kan resultere i, at nogen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade.

Frontalkollisioner, altså to modkørende biler der støder sammen, er nemlig den mest udbredte situation, når mennesker i en personbil bliver dræbt i en uopmærksomhedsulykke.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at netop uopmærksomhed over en periode på fem år har været skyld i 174 trafikdræbte, og 79 af dem blev dræbt i frontalkollisioner.

Derfor har Rådet for Sikker Trafik opstillet en række gode råd til dig, der kører bil.

Forbered turen og kør i god tid. Få ordnet, hvad der skal ordnes, inden du kører, så det ikke fylder i dit hoved på turen. Tag afsted i god tid, så uventede forsinkelser ikke stresser dig undervejs.

Kør bil, når du kører bil. Koncentrer dig om trafikken og lad dig ikke distrahere af ting, der ikke har med kørslen at gøre. At køre bil er en opgave, der kræver fokus.

Drop mobilen. Sluk telefonen eller sæt den på flytilstand, hvis du ikke kan lade være med at kigge på den, når du kører.

Hold ind til siden, hvis du har brug for at berolige børn i bilen, indstille GPS’en, lede efter ting eller andet, som kræver meget af din opmærksomhed.

Ifølge rådet handler det altså om at træffe det rigtige valg, inden man sætter sig bag rattet.

For hvis mobilen eksempelvis først begynder at vibrere i lommen, kan tankerne begynde at kredse om den, og så er man allerede mentalt fraværende.