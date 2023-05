OPDATERING: Træet er nu fjernet, og DSB oplyser nu i et tweet, at togene igen kører til tiden.

Skal du rejse mellem Ringsted og Roskilde, kunne du for en time siden opleve længere rejsetid.

Den længere rejsetid skyldtes, at et træ var væltet ned over højre spor mellem Borup og Viby S.

Det oplyste DSB på deres hjemmeside.

Det væltede træ betød, at der kun kunne køres i et spor på strækningen.

DSB oplyste videre, at der var folk på stedet, der arbejder på at fjerne træet.

DSB anbefaler, at man holder sig opdateret på Rejseplanen, der løbende bliver opdateret med ændringerne.