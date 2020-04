Opdatering: Nordjyllands Politi oplyser omkring klokken syv, at lastbilen er fjernet, og motorvejen igen er åben.

En væltet lastbil på E39 Hirtshalsmotorvejen gav problemer for morgentrafikken på strækningen mellem Brønderslev og Vrå torsdag morgen.

Motorvejen var spærret i nordgående retning mod Hirtshals , skrev Vejdirektoratet på Twitter.

Derfor blev bilister opfordret til at køre fra motorvejen ved frakørsel 6 Brønderslev C.

Lastbilen er på højkant igen og fjernet og motorvejen ved Vrå E39 nordlig retning er igen åben. Fortsat god dag til alle i det nordjyske. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 30, 2020

Ifølge Nordjyllands Politi drejede det sig om en sættevogn med anhænger.

Der blev arbejdet på højtryk for at få ryddet op, og motorvejen var spærret i nordgående retning i over en time.

Omkring klokken syv skriver Nordjyllands Politi på Twitter, at lastbilen er fjernet, og at motorvejen derfor igen er åbnet.

Vejdirektoratet oplyser, at trafikken igen bliver afviklet uden problemer.