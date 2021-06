For en mand fra Vestjylland kom et par badesandaler til at spille en lidt uheldig hovedrolle i et solouheld sent onsdag eftermiddag.

Manden, der var ude at køre med sin hustru i Spjald på Brejningvej, var iført badesandaler, som på en eller anden måde fik sat sig fast i speederen.

Det betød, at manden mistede styringen over bilen, og ægteparret kørte en tur i grøften.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi kom parret ikke alvorligt til skade, men blev fløjet med helikopter til sygehuset til tjek.

I Danmark er det ikke ulovligt at køre med badesandaler, men FDM fraråder, at man kører med løstsiddende sandaler.

Det skyldes netop, at man nemt kan komme til at hænge fast under én af bilens pedaler, når man skal til at flytte foden.

Læg dertil, at man ikke flytter foden fra speeder til bremse nær så hurtigt.

»Grundlæggende er vores anbefaling, at man skal have fornuftigt fodtøj på. Man er jo forpligtet til at optræde hensynsfuldt i trafikken både for egen og andres skyld, derfor skal man have fodtøj på, der sidder fast på foden,« siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

I Tyskland er lovgivningen mere striks, og du kan blive afkrævet en bøde på mellem 10 til 50 euro, hvis du bliver taget i at køre med et luftigt fodtøj.

Stiletter frarådes også, når man sætter sig bag rattet.