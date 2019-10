»Jeg synes, det er ekstremt skræmmende.«

Sådan lyder det fra politiassistent Christian Berthelsen hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, når det kommer til en ny undersøgelse, der viser, at mere end hver fjerde bilist mellem 18 og 35 år synes, det er okay at bruge håndholdt mobil, mens man kører bil, læse sms'er eller for eksempel indstille sin GPS.

I alt har 27 procent af de unge bilister i undersøgelsen - der er lavet af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension - svaret, at de synes, det er okay.

Ser man på, hvor mange der svarer det samme, når man kigger på alle aldersgrupperne i undersøgelsen, er tallet 14 procent.

Det svarede de i undersøgelsen Sådan blev de spurgt:



Hvad er din holdning til, at folk er uopmærksomme, når de kører bil i trafikken? Dvs. ikke holder stille, men kører bil samtidig med at de fx taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er, finder ting frem etc. Så mange synes, at det er acceptabelt: 18-35-årige: 27 %

36-50-årige: 11 %

51-65-årige: 6 %

Alle: 14 % I alt blev 1.500 spurgt. Kilde: Undersøgelse gennemført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension.

At tallene ser sådan ud, kommer bag på Christian Berthelsen:

»For vi taler meget om brugen af mobiltelefoner i øjeblikket, og om hvad uopmærksomhed gør generelt, når man bevæger sig ud i trafikken. Så det overrasker mig, at det er en så stor procentdel, der har den holdning,« forklarer han.

Dog er det ikke overraskende for ham, at det er de yngre bilister, der i højere grad synes, det for eksempel er i orden at snakke i håndholdt mobiltelefon, mens man sidder bag rattet.

»For unge trafikanter er væsentligt mere risikovillige end andre. De er nye i trafikken og har ikke den livserfaring, vi andre har, hvilket gør, at vi måske tænker lidt mere fornuftigt og passer lidt mere på,« fortæller politiassistenten.

At der er så mange unge, der har den holdning, er ikke det eneste, der ærgrer ham.

10. september i år blev straffen for eksempelvis at tale i håndholdt mobil, mens man kører bil, skærpet. Udover en bøde giver det også et klip i kørekortet, ligesom man skal betale 500 kroner til Offerfonden.

Nye tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter viser, at politiet på tre uger har uddelt 1.651 klip til trafikanterne for denne forseelse.

»Det tænker jeg også er ganske højt. Alene 1. oktober havde vi godt 100 sigtelser for brug af håndholdt mobiltelefon. Så det er nogle tal, der ærgrer mig,« siger Christian Berthelsen og tilføjer:

»For jeg er bange for, at dem, der gør det her, ikke forstår farligheden i det. Jeg tror, det er derfor, de gør det. De forstår simpelthen ikke, hvad det er, de udsætter andre mennesker og sig selv for. For det er hamrende farligt, og det finder man desværre først ud af, når det går galt.«