Trafikken er ramt på E20-Vestmotorvejen ved Ringsted i den vestlige del af Sjælland.

Her har hele to uheld udløst problemer i østlig retning mod København.

»Der er kø,« som det kort og godt lyder fra DR P4 Trafik på Twitter onsdag formiddag.

Ifølge Vejdirektoratet er politi og redningsmandskab ankommet til stedet. Der er endnu ingen oplysninger om tilskadekomne.

Det første uheld ved 11-tiden skete cirka to kilometer fra afkørsel 36 (Ringsted N) i det venstre spor og blokerede fuldstændig for al kørsel her.

Siden er så fulgt endnu et uheld i det højre spor af den kø, der var opstået på grund af det første uheld. Vejdirektoratet meddeler, at man som bilist dog 'kan passere med forsigtighed'.

Arbejdet forventes indtil videre færdigt ved 12.30-tiden.

Opdateres...