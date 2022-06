Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'På grund af færdselsuheld på A11, er Hovedvejen spærret i begge retninger 500 m vest for Oddesundbroen.'

Sådan lød det fra Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Redning og politi er på stedet, og Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at man også havde tilkaldt en lægehelikopter.

»13.19 får vi meldingen. Der er sket et harmonikasammenstød med tre biler. Foreløbig er meldingen, at den forreste bil vil foretage et sving og den her nedbremsning overser de bagvedkørende biler og kører op i den forreste,« fortæller Allan Riis, der er vagtchef.

En klagede over store smerter i brystkassen, men det forlyder, at ingen er i kritisk tilstand.

Man har nu tilkaldt materiel til at fjerne to biler, der ikke selv kan køre derfra.

Klokken 14.13 er vejen åben igen.

'A11 / Hovedvejen er nu igen åbnet efter færdselsuheldet. Der har været kødannelse på stedet, så trafikken kører langsomt til og fra stedet. Kør forsigtigt.'

B.T. følger sagen.