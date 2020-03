Der har været en ulykke i Bolderslev i Sønderjylland, hvor en varevogn er væltet.

Ulykken betegnes dog ikke som alvorlig.

Det fortæller Bjarne Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Vi har fået oplyst, at en varevogn er væltet, men det er ikke alvorligt, og der er ingen tilskadekomne.«

Ulykken skete ved 13-tiden torsdag eftermiddag.

Der har både været ambulance, lægebil og politi tilstede, hvor ulykken skete.

Bjarne Pedersen tilføjer, at der intet dramatisk er over situationen.

Lige nu er det bare rutinearbejde for at få trafikken til at flyde igen.