Et uheld, dieselolie på kørebanen og en løs hund på motorvejen skaber tæt trafik og hårde opbremsninger i myldretiden.

En færdselsulykke på Motorring 3 sydgående retning spærrer to spor og skaber kødannelse.

Politi og redning er på vej til ulykkestedet tæt på frakørslen til Roskildevej.

Her er to biler involveret i et uheld, der kræver oprydning i to vognbaner.

»Der er ikke umidelbart nogen personskade, men der er spærret i to ud af tre baner, og vi ved ikke, hvor længe der vil være spærret lige nu. Det kan godt give kødannelse og hårde opbremsninger, så man skal være opmærksom,« siger Lars Guldborg, vagthavende ved Vestegnens Politi.

Hvis man vil undgå kø, skal man køre fra ved frakørsel 24 Roskildevej.

I øjeblikket afventer politiet en kranvogn.

Ifølge vejdirektoratet er der tale om flere kilometers tæt trafik på Motoring 3.

Det kan give en forlænget rejsetid på op til ti minutter, og forventes først at blive normal igen efter klokken 18.00.

Oliespild på motorvej skaber kødannelse

Nordjyllands Politi oplyser onsdag eftermiddag, at der er spildt dieselolie over en længere strækning på E45 Nordjyske Motorvej fra Aalborg mod Hobro mellem 31 Støvring S og 33 Haverslev.

Det er højre spor, som er påvirket af oliespild og brandvæsenet er ifølge Vejdirektoratet på stedet.

Mens oprydningen foregår kan der opstå 'masser af kø', skriver Nordjyllands Politi. Klokken 17.30 er over syv kilometer motorvej ramt af tæt trafik.

På rute 21 Holbækmotorvejen mellem 15 Gevninge og 14 Roskilde V er der meldinger om en løs hund på kørebanen, som påvirker begge retninger.