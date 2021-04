Torsdag aften er flere personbiler kørt galt på Holbækmotorvejen nær Taastrup.

Politi og redningsmandsskab er tilstede på motorvejen.

Her er tre personbiler stødt sammen.

Det oplyser Københavs Vestegns Politi.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Der er spærret af for nogle af sporene for at få plads til oprydningsarbejdet. Hvor lang tid, det vil tage, før der er ryddet op, vides ikke.

Der er ingen tilskadekomne.