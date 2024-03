En 44-årig kvindelig tolk blev fredag kørt ned på et køretekniske anlæg ved Videbæk i det Midt- og Vestjyske.

Kvinden pådrog sig flere kvæstelser på benene og blev efterfølgende indlagt på hospitalet, skriver TV Midtvest.

En række elever på anlægget havde brug for en tolk til at oversætte de kommandoer, som kørelæreren gav eleverne over walkie-talkien.

Både tolk og kørelæreren havde netop forladt anlæggets kontrolbygning, da uheldet skete:

Eleverne skulle køre bilerne forlæns i parkeringsbåse, da en elev pludselig mistede herredømmet over sin bil og kørte tolken ned.

»En elev manglede lige at køre 1,5 meter hen til kantstenen, men hun mistede kontrollen over bilen, og jeg nåede ikke at få hende til at stoppe, fordi det gik så hurtigt,« siger kørelærer Kim Jacobsen, som ejer M & K Køreskole.

Det er ifølge kørelæreren endnu uvist, hvorvidt der blev trykket for hårdt på speederen, eller om det var koblingen, der blev betjent forkert.