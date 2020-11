Der er sket en ulykke på Helsingørmotorvejen i sydgående retning mod København ved 15 Lundtofte og 16 Lyngby C.

Ulykken skete på en strækning med fire spor, som efterfølgende har været spærret det meste af morgenen søndag. Vejen er nu genåbnet.

Ifølge Nordsjællands Politis vagtchef Camilla Priegel var to køretøjer involveret, en varebil og en personbil, men på nuværende tidspunkt kan de ikke sige noget om, hvordan ulykken skete.

Politi og redningsfolk var på stedet i de tidlige morgentimer. En person er kørt afsted i en ambulance og er i kritisk tilstand.

De pårørende er ifølge politiet underettet.

Vejdirektoratet melder yderligere, at man skal forvente en forlænget rejsetid på op til 20 minutter, da der er flere kilometer kø.

B.T. følger sagen