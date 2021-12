Det er de færreste, der har oplevet 2021 som en dans på roser.

Men for færgeoverfarten mellem Hvalpsund og Sundsøre er det ikke bare corona, der har drillet. Færgen har flere gange været ramt af uheld, og nu er det sket igen.

På færgerutens Facebook-side skriver de onsdag aften, at de har været nødt til at indstille sejladsen, 'da der sidder noget fast i skruen'.

Derfor er der blevet tilkaldt dykkere for at løse problemet.

Det skulle dog vise sig, at problemet var af mindre kaliber og det blev løst i løbet af nogle timer. På færgeoverfartens Facebook-side fremgår det, at en 'pind' i skruen er blevet fjernet.

Det er tredje gang på bare to måneder, at færgeoverfarten har ligget stille. De to tidligere gange har udfordringer dog været noget større.

Første gang var 26. oktober tidligt om morgenen. Dengang trillede en lastbil af færgen og røg ned i Limfjorden, som man kan se på videoen øverst i artiklen.

Efter lastbilen var røget i Limfjorden blev der lagt flydespærre ud, så der ikke spredtes olie i vandet. Foto: presse-fotos.dk

Her flød den så rundt i omkring 16 timer, inden det lykkedes at få trukket lastbilen på land igen.

Årsagen til, at lastbilen trillede af dækket, var, at håndbremsen ikke var blevet trukket.

Det var færgen 'Mary', som lastbilen trillede af. Mens den blev sendt på værft efter ulykken, blev færgen 'Sleipner' indsat som reserve.

Men der skulle ikke gå mange dage før den også var defekt. 4. november stødte den nemlig på grund ud for Sundsøre.

Siden er 'Mary' blevet genindsat på ruten, men ligger nu altså igen stille, til udfordringerne med skruen er løst.