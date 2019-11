Der har lørdag aften været en større ulykke på landvejen mellem Odder og Hov.

Det skriver Østjyllands Politi på deres Twitter-profil.

'Vi har netop modtaget en anmeldelse via 112, at en fodgænger, to personbiler og en traktor er involveret i et færdsesluheld på landevejen mellem Odder og Hov.'

Til B.T. uddyber vagtchefen hos Østjyllands Politi historien.

»Det er en kvinde, som kommer kørende i sin personbil og støder sammen med en traktor,« siger Michael Ørum Møldrup.

»Hun stiger så ud af sit køretøj, men i den situation bliver hun på grund af mørket overset af en anden bil, og derfor bliver hun påkørt, forklarer han.

Vagtchefen kan dog fortælle, at kvinden er uden for livsfare.

Hun er nu blevet kørt på skadestuen for at få behandlet skaderne.

»Det er buldrende mørkt derude, hvor uheldet sker, så det er der for, at den anden bilist ikke ser hende.«

Der er ingen andre af de personer, som har været impliceret i uheldet, som er kommet til skade.

Trafikken er stadig påvirkeret af uheldet.

Hovvej er helt spærret ved krydset med Bjergagervej og Balsgavevej ved byen Neder Randlev. Politiet beder om, at man finder en alternativ rute.