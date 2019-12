Sydjyllands Politi fortæller, at der som følge af uheld er trafikale udfordringer på Stormgade ved rundkørslen Niels Lønnes Vej/Enebærvej i Esbjerg.

Kl. 17.30 kom meldingen, at strækningen igen er farbar.

Politiet opfordrede borgere til at finde en alternativ rute f.eks. via GL. Vardevej eller Storebæltsvej, men forsikrede også om, at trafikuheldet ikke var alvorligt.

»Det er ikke et alvorligt uheld, men det giver en del trafikale udfordringer, fordi det har lukket strækningen delvist. Det er i forvejen et område, hvor der er et stort trafik-pres, fordi det er en af hovedtrafikårene,« sagde vagtchef ved Sydjyllands Politi, Erik Lindholdt.