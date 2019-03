Et uheld mellem to biler spærrer i øjeblikket Københavnsvej i Vordingborg.

»Jeg kan ikke sige så meget lige nu. VI arbejder på stedet,« siger vagtchef ved Sydsjællands Politi, Henrik Karlsen, til B.T.

Han oplyser dog på Twitter, at tre personer er tilskadekomne.

I en opdatering oplyser politiet, at de to biler kørte frontalt sammen.

Uheld i Vordingborg. Foto: Byrd Vis mere Uheld i Vordingborg. Foto: Byrd

De tre personer er kørt på hospitalet - to til Køge og en til Nykøbing Falster.

Ingen af dem er i livsfare.

Københavnsvej er spærret fra Chr. Rihardsvej til Mønsvej.

Politiet arbejder nu på at få ryddet vejen, så den kan genåbnes. Politiet forventer, at den bliver genåbnet inden for en halv time.

Opdateres....