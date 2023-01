Lyt til artiklen

Et uheld blokerer for al trafik, hvor Næstvedvej og Purrevej mødes nord for Vordingborg.

»Vejen er helt spærret, så find alternativ rute,« meddeler Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mandag ved kl. 13-tiden.

Det lyder videre, at to personbiler er involveret.

Politi og redning skulle være ankommet til uheldet på den sydlige spids af Sjælland.

Endnu har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke mange yderligere oplysninger om uheldet, der blev anmeldt kl. 12.40.

Sådan lyder det til B.T.

Derfor vides det endnu ikke, hvor alvorligt det er – eller hvordan det skete. To ambulancer er tilkaldt, lyder meldingen.

Der er heller ingen tidshorisont for, hvornår strækningen igen bliver åbnet for trafikanter.

Opdateres...