Tirsdag morgen er der sket et uheld på Amagermotorvejen, skriver P4 København på Twitter.

Uheldet er sket i retning mod Køge Bugt motorvejen mellem fra- og tilkørsel 21/Avedøre Holme.

Bilister skal forvente ekstra rejsetid på omkring 20 min.

Uheldet spærrer lige nu to spor.

Sammenstød på motorvej. Foto: Mathias Øgendal. Vis mere Sammenstød på motorvej. Foto: Mathias Øgendal.

Redning og politiet er på stedet.

Politiet oplyser på Twitter, at ingen personer er kommet til skade, men at bilerne, der er stødt sammen, har fået nogle buler.

Politiet oplyser omkring kl. 9.00, at de forventer, at trafikken er normaliseret inden for kort tid.

De skadede biler holder lige nu i nødsporet.