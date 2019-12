Et uheld spærrer i øjeblikket Motorring 3 i retning mod nord kort før afkørslen til Gladsaxe Ringvej.

Det skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Politi og redningsfolk er på stedet og arbejder så hurtigt, de kan med at få ryddet kørebanen, meddeler politiet.

Vestegnens Politis vagtchef skriver også, at politiet i øjeblikket ikke ved yderligere om omstændighederne for uheldet.

I et yderligere Tweet oplyser politiet, at der er kødannelse mod nord før Gladsaxe Ringvej, da tre biler har været involveret i et harmonikasammenstød.

Der er ingen umiddelbare tilskadekomster, og uheldet kan passeres i højre vognbane, men trafikken forløber langsommere.

Vagtchefen oplyser til B.T., at de to yderste venstrespor er spærret, og at rydningsarbejdet formentlig vil tage 15 til 20 minutter endnu.

Opdateres...