Opdatering: Politiet oplyser nu på Twitter, at motorvejen er genåbnet.

Motorvejen ved Aulum mellem Holstebro og Herning er netop genåbnet og farbar. / Vagtchefen #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 24. juni 2018

Et uheld spærrer sent søndag eftermiddag Holstebromotorvejen i flere timer.

Det oplyser Vejdirektoratet og Midt- og Vestjyllands Politi.

Motorvejen er spærret mellem afkørsel 20 ved Tvis og afkørsel 18 ved Aulum i retning mod Herning.

Vejen forventes tidligst genåbnet klokken 19.

Politi og redning er fremme ved uheldet, som der endnu ikke er flere oplysninger omkring.

»Vi arbejder lige nu således, at motorvejen er lukket, og der er en lægehelikopter på stedet,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi til EB.

En person er lige nu fastklemt i et køretøj, men denne har ikke livstruende skader.

Politiet anbefaler, at man fortsætter ad gammel hovedvej til syd for Aulum for at komme videre på motorvejen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Motorvejen ved Aulum - sydgående spor helt spærret pga. færdselsuheld. Fortsæt ad gammel hovedvej til syd for Aulum for at komme videre på motorvejen mod Herning. Tidshorisont ukendt. / Vagtchefen #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) 24. juni 2018