Et uheld på Køge Bugt Motorvejen sydgående mellem Vallensbæk Syd- og Ishøj Strand-afkørslen skaber massiv kø.

Vejdirektoratet skriver, at man tidligst forventer at have færdiggjort oprydningsarbejdet klokken 15.45.

P4 Trafik melder, at der allerede er massiv kø fra et stykke før Vallensbæk Syd. Det er muligt at komme forbi ulykkesstedet, men Vejdirektoratet skriver, at det skal gøres med forsigtighed.

Opdateres...