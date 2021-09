Der er lige nu lang kø på Amagermotorvejen ved Avedøre i retning mod forvindelsen til E20 Ørestad.

Det skyldes et trafikuheld mellem tre til fire biler, der skete cirka ti minutter i tre mandag eftermiddag.

Præcis hvad der er sket, kan Københavns Vestegns Politi dog ikke sige noget om endnu.

De fortæller dog, at der ingen tilskadekomne er, og at de lige nu er i gang med at rydde op på stedet.

Politiet forventer at være færdige lidt i fire, men køen er lige nu lang, og der er i skrivende stund en forlænget rejsetid på 25 minutter.

Trafikken forventes først at være normal igen sidst på eftermiddagen.

Det skriver Vejdirektoratet.