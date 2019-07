Der er netop nu kø på Vestmotorvejen i retning mod Fyn.

Det skyldes et mindre færdselsuheld, som har gjort det umuligt for biler at benytte frakørsel 39 ved Slagelse Syd.

Det fortæller Bo Geo Petersen, vagtchef ved Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi til B.T. klokken kvart over 11.

Uheldet skete ikke på selve motorvejen, men på Søndre Ringvej, hvor to biler kørte sammen i lyskrydset.

Ulykken har medført, at en bus nu holder på tværs foran afkørslen på motorvejen, hvilket spærrer for trafikken.

»Der er allerede kø nu, så vi har bestilt skiltevogne, som er på vej til stedet, så der ikke sker flere ulykker i forbindelse med, at trafikken er gået i stå,« siger vagtchefen.

Vagtchefen oplyser endvidere, at der umiddelbart ikke er hændt nogen personskade i biluheldet, men at en ambulance er sendt til stedet alligevel.

Politiet arbejder fortsat på stedet.



