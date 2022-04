En ulykke skaber mandag morgen kø og forsinkelser på en motortrafikvej.

Det drejer sig om Rute 15 fra Hornslet mod Aarhus N mellem Rute 21, Rønde/ Ryomgaard og Hornslet.

Uheldet har gjort, at venstre spor er spærret.

Politi og redningsmandskab er på stedet og har påbegyndt oprydningsarbejdet.

Det forventes tidligst overstået klokken 8.30.

Jakob Christiansen, der er kommunikationsårdgiver ved Østjyllands Politi, fortæller, de endnu ikke kan komme med detaljer om, hvad der er sket.

»Jeg kan ikke sige så meget andet, end at vi klokken 6.32 får en melding om, at to biler har været involveret i et færdselsuheld,« siger han.

Han siger, der ikke kan gives yderligere oplysninger p.t. - heller ikke, hvorvidt der er nogen tilskadekomne.

Opdateres...