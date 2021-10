Hvis man er bilist og skal mod Sjælland over Storebælt fredag morgen, skal man være opmærksom på, at der klokken 7.30 blevmeldt om et uheld, der spærer broen.

Uheldet har fundet sted i østgående retning, hvor man lukkede begge spor, har Sund og Bælt, der driver boen, meldt ud på Twitter. Nu er det ene spor dog igen åbent.

Hos Vejdirektoratet melder man om en smule forsinkelser. Omkring ni minutters længere køretid.

»Vi ved ikke, hvor det ender endnu. Det afhænger af så meget, men det plejer ikke at være så slemt fredag morgen, men nu er det selvfølgelig tæt på efterårsferien,« siger vagthavende ved Vejdirektoratet Martin Rytoft.

Det er en forulykket lastbil, der er skyld i morgenens problemer på broen.

»Det er en lastbil, der vistnok er kørt ind i autoværnet, og hvor der efterfølgende er gået hul på dens last,« siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Fyns Politi.

»Det er så sådan, at lastbilen kører med cement, så vi er altså lige i gang med at afvaske vejbanen igen, inden cementen tørrer.«

Vagtchefen fortæller, at han ikke ved, hvad prognoserne er for trafikken, andet end at der nu kun er et spor spærret.