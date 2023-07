Søndag eftermiddag er der sket et uheld på Storebæltsbroens højbro.

Det skriver P4 Trafik på X – tidligere kendt som Twitter.

Først var venstre spor spærret i retning mod Sjælland, mens redningsmandskabet arbejdede på stedet, men det er sidenhen blevet åbnet.

I forbindelse med uheldet lyder der samtidig en opfordring fra P4 Trafik.

»Vær opmærksom på, at der i dag er mange, der skal over Storebæltsbroen – så du skal fortsat væbne dig med tålmodighed, hvis du skal mod Sjælland her til eftermiddag,« lyder det på X.