Der er sket et uheld på Sønderjyske Motorvej.

Her skulle to biler være impliceret i uheldet. Uheldet er sket i nordgående retning mellem fra- og tilkørsel 68 Vojens.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi over for B.T.

»Vi er derude endnu, hvor to biler er endt i et uheld. To personer bliver undersøgt på stedet,« forklarer vagtchefen til B.T.

Ifølge P4 Trafik Syddanmark er der over fire kilometer kø fra Rasteplads Ustrup.

Vagtchefen fortæller, at et spor er spærret, men det burde være til at komme forbi på stedet.

Politi og redning er på stedet lidt endnu.

Syd- og Sønderjyllands Politi forklarer, at der umiddelbart ikke er tale om alvorlig personskade.

