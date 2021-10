Tirsdag morgen kort efter klokken 7 melder Vejdirektoratet om et uheld på E45 mellem Rasteplads Limfjorden og Motorvejskryds Aalborg S.

Politi og redning blev tilkaldt.

Uheldet er sket i nordgående retning og der er nu ryddet op, men der er stadig kø på strækningen til frakørsel 29 Svenstrup.

Ifølge P4 Nordjylland var der tale om et harmonikasammenstød.

Klokken 7.35 melder P4 Nordjylland om endnu et uheld på cirka samme sted. Dog i modsat retning. Her er to biler kørt sammen. De to biler holder i nødsporet, men forårsager dog tæt trafik for trafikanter, der kører sydpå.

Også nord for Limfjordstunnelen har der været udfordringer i morgentrafikken. En havareret lastbil i tunnelen giver nemlig tæt kørsel for trafikanter, der skal igennem tunnelen i sydgående retning. Der er ryddet op i tunnelen, men der er fortsat trafik, der skal afvikles.

Opdateres …