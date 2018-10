Et uheld med fire biler på motorring 3 nordgående ved afkørslen til Frederikssundsvej gjorde, at trafikken stod stille. Nu er der åbnet i alle spor igen.

»Vi har ryddet helt op nu. Der var en person fastklemt, men der er ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade,« fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Kent Edvardsen, til B.T.

Dog var der noget materiel skade, som skulle fjernes.

Tidligere opfordrede politiet bilisterne på motorvejen til at have tålmodighed. På Twitter skrev de, at motorvejen forventedes åbnet snarest.

Det bekræftede P4 Trafik på Twitter, som skrev, at to spor var åbne åbne.

Tidligere skrev Københavns Vestegns Politi, at motorvejen var spærret og opfordrede derfor folk til at finde en alternativ rute.