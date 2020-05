Et uheld på den fynske motorvej ved Vissenbjerg skaber fredag eftermiddag lange køer.

Det fremgår på Vejdirektoratets hjemmeside.

De oplyser, at køerne skyldes et tidligere uheld, og at man skal forvente en forlænget rejsetid på 25 minutter.

Man forventer, at der vil være normal trafik igen først på aftenen.

Der er indtil videre ingen meldinger om selve uheldet.

B.T. arbejder at få en kommentar fra Fyns Politi.

Opdateres...