Vejdirektoratet advarer onsdag morgen bilisterne, der på Holbækmotorvejen kører i retning af København.

Her medfører et uheld, at der er vragdele i venstre spor mellem rasteplads Torkilstrup og Gevninge.

‘Pas på, vejhjælp er på vej,’ skriver Vejdirektoratet.

Bilerne involveret i uheldet holder i midterrabatten indtil videre.

På motorvejsstrækningen er der langtsomgående, tæt trafik omkring uheldsområdet.



Henter kort...

Opdateres...