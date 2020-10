Et uheld på Holbækmotorvejen giver problemer for morgentrafikken mod København.

Det skriver P4 Trafik.

Kort før klokken syv skete der et uheld med flere biler ved afkørsel 6, Høje Taastrup C, i retning mod København.

Det giver lige nu tung kø på strækningen.

#Uheld på #Holbækmotorvejen i retning mod København, lige ved 6 Høje Taastrup C under broen. Her holder der 3 biler og spærrer det venstre spor, hvilket tilføjer en tung kø til morgentrafikken #p4trafik #tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) October 29, 2020

Ifølge P4 Trafik holdt der på et tidspunkt tre biler og spærrede venstre spor under broen ved afkørslen.

Nu er der ryddet op på stedet, men der er stadig massiv kø på strækningen.

Køen begynder ved afkørsel 7b Baldersbrønde.

Oprydningen er nu afsluttet, men den massive kø skal stadig afvikles. Den rammer i ved 7b Baldersbrønde. #p4trafik #tlf70100110 https://t.co/n59WZWXqA0 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) October 29, 2020

Opdateres...