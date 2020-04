Opdatering: Kort efter klokken syv oplyser politiet, at oprydningen er afsluttet, og at trafikken begynder at glide igen.

Tirsdag morgen skete der et uheld på Vestmotorvejen i østgående retning på strækningen fra Ringsted mod Køge.

Trafikken gik en overgang helt i stå, og der var kø på stedet, skrev Midt- og Vestsjællands Politi og P4 Trafik på Twitter.

Uheldet skete mellem Borup og Vemmedrup i retning mod København et par kilometer efter afkørsel 34 Borup.

Der er ved at være ryddet op på uheldsstedet, og trafikken kører igen. Forvent dog noget kø et stykke tid #politidk https://t.co/sbU6ejsFPP — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) April 21, 2020

Kort efter klokken syv oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at der så småt er ved at være ryddet op på stedet.

Trafikken begynder langsomt at glide igen.

Der vil dog stadig være kø på stræknigen et stykke tid endnu.

B.T. følger sagen...