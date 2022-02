Et uheld på forbindelsen mellem Køge Bugt Motorvejen og Motorring 3 giver problemer for myldretidstrafikken uden for København onsdag morgen.

Det skriver Vejdirektoratet og P4 Trafik.

Uheldet er sket i nordgående retning i motorvejskrydset Avedøre og forbindelsen til E47.

Her er der lige nu spærret, og der er kø på strækningen.

Ifølge Vejdirektoratet skal bilisterne i øjeblikket regne med at blive op til 20 minutter forsinkede.

B.T. følger trafiksituationen hele morgenen...