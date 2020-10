I øjeblikket bedes bilister på Vestmotorvejen udvise ekstra forsigtighed grundet et uheld torsdag eftermiddag.

Uheldet er sket kort efter frakørsel 33 Vemmedrup fra Køge mod Ringsted.

Det oplyser P4 København & Sjælland på Twitter.

Som følge af uheldet er venstre spor i øjeblikket spærret, fremgår det videre.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at tre biler – en personbil og to varebiler – er involveret i uheldet. En person er lettere tilskadekommet og bliver med ambulance kørt til sygehuset for rutinemæssigt tjek.

Hvordan uheldet er opstået, kan politikredsen ikke fastslå på nuværende tidspunkt.

Seneste melding fra Vejdirektoratet lyder, at der forventes ryddet op klokken 16.15 torsdag.

Vejdirektoratet siger afsluttende, at bilister skal forvente længere rejsetid indtil sidst på eftermiddagen. Lige nu må bilister forvente 20 minutters forsinkelse, oplyser Vejdirektoratet.

Opdateres...