Bilister, der færdes i fredagstrafikken på Amagermotorvejen, kommer til at opleve forlænget rejsetid.

Det skyldes, at der er sket et færdelsuheld, hvor to biler er impliceret.

Der er ingen meldinger om personskade.

'Men forvent kø og tag hensyn til de blå blink', oplyser Hovedstadens Beredskab.

Vejdirektoratet melder, at der tidligst er ryddet omkring klokken 15 – i øjeblikket er der forlænget rejsetid på 35 minutter.

'Det har allerede givet en hel del kø, og den vokser', skriver DR P4 Trafik.

Uheldet er sket i retning fra Ørestad mod Avedøre – mellem Kalvebodbroerne og Avedøre Holme <21>, lyder det ifølge Vejdirektoratet.

B.T. følger sagen.