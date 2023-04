Det er sket et uheld på Sydmotorvejen.

Det skriver DR P4 Trafik på Twitter.

Uheldet er sket i nordgående retning mellem 34 Herfølge og 33 Lellinge, og lige nu er begge spor spærret. Det betyder også, at der er voksende kø.

Fra vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Lasse Jensen, lyder det, at der har været to biler involveret i uheldet, og at der skulle være sendt en ambulance til stedet. Der er dog ingen melding om, at der skulle være alvorlig tilskadekomst.

Politiet ved ikke, hvor længe de kommer til at arbejde på stedet, men det forventes ikke at blive en længere affære.

B.T. følger sagen.