Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Vestegns Politi er til stede ved et trafikuheld, som har skabt kø, på Motorring 3.

Der er tale om et sydgående stykke mellem Roskildevej (afkørsel 24) og motorvejskryds Avedøre.

»Vi er derude nu, og der er nu to vognbaner farbare,« oplyser vagtchef Thomas Christensen.

Han fortæller samtiig, at der ikke er sket personskade i forbindelse med uheldet.

»Kan man nu finde en anden vej, så må man meget gerne det, men vi håber på hurtigst muligt at have ryddet op,« siger Thomas Christensen.

Trafikproblemerne på Motorring 3 er ikke de eneste på denne fredag, hvor mange danskere ventes at tage på vinterferie rundt omkring.

Således advarer Vejdirektoratet om kraftig vind på både Svendborgsundbroen og Sallingsundbroen, som først forventes at aftage henholdsvis i løbet af lørdag morgen og i aften.

Vejdirektoratet har tidligere opfordret rejsende omkring vinterferiens begyndelse til at finde andre tidspunkter at rejse på, hvis man vil mindske risikoen for at blive ramt af tæt trafik og lange køer.