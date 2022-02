Et færdselsuheld på E47 Motorring 3 fra Avedøre mod Lyngby skaber i øjeblikket trafikale problemer.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Uheldet er sket i frakørselssporet og har medført, at der i øjeblikket er én vognbane lukket.

Det skaber derfor kø, som billeder fra stedet viser.

Politi og redningsmandskab er på stedet.

Vestegns Politi oplyser på Twitter, at der ikke er nogen personskade, og at man arbejder på højtryk for at få åbnet igen.

I øjeblikket er der en forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

Oprydningsarbejdet er tidligst overstået klokken 17.

Opdateres...