Der er sket et færdselsuheld på Motorvej 3 i sydgående retning, hvor alle spor vil være lukkede de næste 30 minutter.

Det oplyser Vestegnens Politi til B.T.

»Vi ved ikke præcist, hvad der er sket endnu,« oplyser vagtchef Jens Møller og tilføjer:

»Der er to personbiler involveret- Den ene er vendt om på taget, og redningsmandskabet er ved at få bjærget personerne ud (af bilerne, red.)«

Begge personer er dog heldivis ved bevidsthed, og vil blive kørt på hospitalet.

Uheldet er sket lige før sammenfletningen til Hillerødmotorvejen i sydgående retning, hvor alle spor nu er lukkede.

Det skyldes oprydningsarbejdet, oplyser vagtchefen:

»Der er store kranvogne ude for at rydde, og det skal de have tid til, men der kommer nok til at gå en en halv time eller mere.«

Han opfordrer bilister til at vise hensyn og finde andre ruter.