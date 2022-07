Lyt til artiklen

Et uheld på Den Ny Lillebæltsbro har resulteret i, at trafikken er lammet de næste timer.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter fredag lidt før klokken 14.

Her oplyser man, at trafikken er spærret i vestlig retning – og man forventer først, at trafikken genåbnes sidst på eftermiddagen.

Årsagen er et uheld med flere køretøjer, skriver Vejdirektoratet. Også trafikken i østlig retning foregår langsomt, oplyser politiet.

Køen i vestlig retning mod Jylland. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Køen i vestlig retning mod Jylland. Foto: presse-fotos.dk

Uheldet er sket på Fyn-siden lige inden broens begyndelse – og trafikken ledes lige nu af fra afkørsel 58b ved Middelfart, oplyser Vejdirektoratet.

»Forvent lang køretid fra Fyn mod Jylland,« oplyser P4 Trafik Syddanmark.

Fyns Politi oplyser på Twitter, at der er tale om en lastbil, som holder på tværs af broen og spærrer begge vognbaner i vestlig retning.

Både politi og redningsmandskab er til stede ved ulykken, lyder det videre.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne på nuværende tidspunkt.

B.T. følger sagen.