Tirsdag morgen har der været et harmonikasammenstød på Køge Bugt Motorvejen ved Brøndby, hvor højre spor er spærret.

Det skriver Vestegnens Politi og Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Det giver en del kø.



Uheldet er sket i retning mod København kort efter afkørslen til Vallensbæk mellem Vallensbæk S og motorvejskryds Avedøre.



Seks til syv bliver er stødt sammen, og i skrivende stund holder der biler i højre vognbane.

Vi er på vej til uheld på Køge Bugt Motorvejen i retning mod København kort efter afk. til Vallensbæk. Køretøjerne er i højre vognbane og man kan passere uheldet i de to venstre. Forvent kø på stedet og hav tålmodighed. Vi rydder op så hurtigt vi kan. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) November 3, 2020



Alle personer er ude af bilerne, men der er en del oprydning på stedet.



Bilisterne opfordres til at vise hensyn og have tålmodighed.

Der er allerede nu kø på strækningen. Ifølge Vejdirektoratet skal bilisterne regne med en forlænget rejsetid på op til 15 minutter.



Opdateres...