Vestegnens Politi er rykket ud til et færdselsuheld på Hillerødmotorvejen.

Mandag eftermiddag efter klokken 16 har Vestegnens Politi modtaget en anmeldelse om et færdselsuheld.

Nærmere bestemt på Hillerødmotorvejen i sydgående retning lige før afkørslen til motorvejen mod Rødby og Lufthavnen.

Det fortæller Brian Holm, der er vagtchef hos til Vestegnens Politi, til B.T.

Uheldet på Hillerødmotorvejen mod syd er ved afkørsel til M# mod Rødby og lufthavnen. Der er pt. spærret i de to højre spor mens det venstre er farbart. forvent kø på stedet. tidshorisont ukendt med meldes ud så snart vi ved mere #politidk Vagtchefen — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 29, 2019

»Der holder nogle forulykkede køretøjer i højrespor, som også fylder i midtersporet, mens venstrespor er det eneste, der er fartbart. Og det vil helt sikkert skabe kø,« fortæller Brian Holm.

Om uheldet har medført personskader, kan Vestegnens Politi ikke oplyse om på nuværende tidspunkt.

Ambulance, patruljevogn og redningskøretøjer dog til stede ved ulykkesstedet. Hvor længe bilister kan forvente at holde i kø, er også for tidligt at sige noget. Det kommer an på, hvor kompliceret et arbejde, det kræver på ulykkesstedet, siger Brian Holm afslutningsvis.

Seneste melding fra Vestegnens Politi er, at redningskøretøjerne er trukket ind i frakørselsbanen, og der er derfor åbent i de to venstre spor forbi uheldet. Der er fortsat kødannelse på stedet.

Opdateres...