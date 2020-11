Der er sket et uheld på Helsingørmotorvejen i sydgående retning mod København ved 15 Lundtofte og 16 Lyngby C.

Uheldet skete på en strækning med fire spor og alle motorvejens spor er nu spærret.

I følge Nordsjællands Politis vagtchef Camilla Priegel, er der tre køretøjer involveret, men på nuværende tidspunkt, kan de ikke sige noget om hvordan uheldet er sket.

Politi og redningsfolk er på stedet og en person er kørt fra stedet i en ambulance og er i kritisk tilstand.

Nordsjællands Politi bekræfter, at personen er fortsat i kritisk tilstand og de pårørende er underettet.

Vejdirektoratet melder, at motorvejen forventes genåbnet klokken 10.00 og på nuværende tidspunkt, så ledes trafikken fra ved 15 Lundtofte.

Opdateres...