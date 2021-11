Et uheld på Fynske Motorvej er skyld i, at man har valgt at spærre venstre spor.

Uheldet fandt sted mellem rasteplads Ålsbo Nord og Ejby, og det er i retning mod vest. Det oplyser Vejdirektoratet.

De oplyser desuden, at politi og redningspersonale er på vej til stedet, ligesom at man godt kan forvente, at trafikken kører langsommere på strækningen.

Uheldet fandt sted ved afkørsel 56, og den forårsager altså forsinkelser for de rejsende på 20 minutter længere køretid.

Man skyder desuden på, i den melding der sendes ud, at man vil være færdig med at rydde op ved nitiden onsdag morgen.

Opdateres …